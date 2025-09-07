Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zwei Fahrradunfälle mit verletzten Personen. Zeugen gesucht.

Britten, Primstal (ots)

Am Vormittag des 06.09.2025, gegen 10:30 Uhr, befuhr eine 43-jährige Fahrradfahrerin einen Waldweg zwischen Britten und Hausbach und kam hierbei ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Hierbei verletzte sich die aus dem Raum Losheim stammende Frau leicht und wurde mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach Merzig verbracht.

Zu einem weiteren Fahrradunfall mit verletzter Person kam es am Nachmittag des 06.09.2025, gegen 16:10 Uhr, in der Verlängerung der Straße Am Schwimmbad in Nonnweiler Primstal. Hier befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem E-Bike den abschüssigen, geteerten Streckenabschnitt und kam hierbei aus bislang unbekannten Gründen zu Fall. Hierbei zog sich der aus dem Raum Heimbach stammende Fahrradfahrer Verletzungen im Kopfbereich zu. Er war vor Ort zwar ansprechbar, konnte jedoch keine Angaben zum Unfall machen. Zwecks Versorgung seiner Verletzungen wurde er mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach St. Wendel verbracht. Sein Fahrrad wurde, zwecks Eigentumssicherung, durch die Polizei sichergestellt.

Zeugen die Angaben zu den Fahrradunfällen machen können, werden gebeten, sich mit der PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, in Verbindung zu setzen.

