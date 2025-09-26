Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg-Eglosheim: Manipulation an Geldautomat - 51-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 51 Jahre alter Tatverdächtiger befindet sich seit Samstagnachmittag (20.09.2025) wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in Untersuchungshaft. Der Mann soll in mehreren Fällen zwischen 09.08.2025 und 19.09.2025 einen Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in Ludwigsburg-Eglosheim manipuliert haben. Hiernach soll er den Automaten so verändert haben, dass das Geldausgabefach temporär blockiert wurde. Jeweils nachdem Bargeldabhebungen vermeintlich scheiterten, soll der Tatverdächtige erneut die Filiale betreten, die Blockade gelöst und das zurückgehaltene Bargeld an sich genommen haben (sog. "Cash Trapping").

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungsmaßnahmen des Polizeipostens Ludwigsburg-Eglosheim konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Nachdem dieser am Freitag (19.09.2025) erneut die Filiale betrat, konnte er bei einem weiteren Manipulationsversuch des Geldausgabeautomaten beobachtet und anschließend von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Im weiteren Verlauf wurden der 51-Jährige und auch sein Fahrzeug durchsucht. Die Durchsuchungen förderten diverse Beweismittel, die zur Manipulation von Geldautomaten Verwendung finden könnten, zu Tage. Die entstandene Schadenshöhe durch die Manipulationen ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Tatverdächtige, der aus Rumänien stammt und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am 20.09.2025 dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, setzte den Haftbefehl in Vollzug und wies den 51-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell