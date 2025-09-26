PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg-Eglosheim: Manipulation an Geldautomat - 51-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 51 Jahre alter Tatverdächtiger befindet sich seit Samstagnachmittag (20.09.2025) wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in Untersuchungshaft. Der Mann soll in mehreren Fällen zwischen 09.08.2025 und 19.09.2025 einen Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in Ludwigsburg-Eglosheim manipuliert haben. Hiernach soll er den Automaten so verändert haben, dass das Geldausgabefach temporär blockiert wurde. Jeweils nachdem Bargeldabhebungen vermeintlich scheiterten, soll der Tatverdächtige erneut die Filiale betreten, die Blockade gelöst und das zurückgehaltene Bargeld an sich genommen haben (sog. "Cash Trapping").

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungsmaßnahmen des Polizeipostens Ludwigsburg-Eglosheim konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Nachdem dieser am Freitag (19.09.2025) erneut die Filiale betrat, konnte er bei einem weiteren Manipulationsversuch des Geldausgabeautomaten beobachtet und anschließend von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden. Im weiteren Verlauf wurden der 51-Jährige und auch sein Fahrzeug durchsucht. Die Durchsuchungen förderten diverse Beweismittel, die zur Manipulation von Geldautomaten Verwendung finden könnten, zu Tage. Die entstandene Schadenshöhe durch die Manipulationen ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Tatverdächtige, der aus Rumänien stammt und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am 20.09.2025 dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, setzte den Haftbefehl in Vollzug und wies den 51-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 14:19

    POL-LB: Jettingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag (26.09.2025) zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heilbergstraße in Jettingen geparkten Ford. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 14:17

    POL-LB: Waldenbuch: Einbruch in Ladengeschäft

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstag (25.09.2025) 23:00 Uhr und Freitag (26.09.2025) 08:00 Uhr Zutritt in das Ladengeschäft einer Mühle in der Betzenbergstraße in Waldenbuch. Die Unbekannten hebelten die Schiebetür auf zum Verkaufsraum auf und entwendeten die Kassenschublade mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Weiter versuchten die Einbrecher mutmaßlich eine Tür zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren