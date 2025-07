Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Gefahrstoffeinsatz sorgt für Evakuierungsmaßnahmen

Die Feuerwehr Datteln wurde um kurz vor 9:00Uhr zur Heibeckstraße alarmiert. Hier stand ein medizinisches Transporrtbehältnis mit einem Gefahrstoffaufkleber herrenlos auf einem Parkstreifen. Da in der benachbarten Apotheke und dem Ärztehaus niemand dieses Behältnis zuordnen konnte, musste sich die Feuerwehr auf die Gefahrstoffaufkleber verlassen. Diese gaben eine konkrete Gefährdung durch biologische Gefahrstoffe der Kategorie 3 vor, die beim Menschen schwere Krankheiten hervorrufen können. Aufgrund der Lage wurden im weiteren Verlauf Kräfte der Analytischen Task Force der Berufsfeuerwehr Essen sowie weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr Datteln, Waltrop und Oer-Erkenschwick alarmiert. An der Einsatzstelle wurde ein Dekontaminationsplatz aufgebaut und der Einsatz von Einsatzkräften in Chemikalienschutzanzügen vorbereitet. Im Laufe des Einsatzes wurde das Ärztehaus und die Apotheke evakuiert sowie der umliegende Bereich und angrenzende Straßen durch die Polizei gesperrt. Während der Maßnahmen meldete sich dann eine Person mit Informationen zu der Transportbox. Im weiteren Verlauf konnten die Abgaben verifiziert werden und die Box geöffnet werden. In der Transportbox konnten Blutprodukte festgestellt werden, so dass weitere Maßnahmen nicht notwendig waren. Warum die Transportbox auf dem Parkstreifen stand konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. (sk)

