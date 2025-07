FW Datteln: Feuer in Kleingartenanlage

Feuerwehr Datteln

In der gestrigen Nacht wurde die Feuerwehr um 1:19 Uhr zu einem brennenden Gebäude in einer Kleingartensiedlung gerufen. Aufgrund der Örtlichkeit erhöhte der diensthabende C-Dienst bereits auf der Anfahrt das Alarmstichwort. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Da weiteres Personal vor Ort erforderlich war, alarmierte der vor Ort eintreffende A-Dienst einen weiteren Löschzug. Somit befanden sich neben der Hauptwache, 2 Löschzüge mit insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort. An der Bebauung entstand Totalschaden. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell