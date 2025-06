Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Datteln (ots)

Gegen 8:30 Uhr wurde die hauptamtliche Wache Datteln zu einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße alarmiert. Die Autofahrerin des verunfallten Fahrzeuges war auf der Hafenstraße unterwegs, als sie aus unbekannter Ursache mit einem parkenden Pkw kollidierte. Aufgrund des Gesundheitszustandes esowie der Beschädigungen an den beteiligten Fahrzeugen, entschied sich der Rettungsdienst dafür eine technische Rettung durchzuführen. Dazu wurde die Beifahrertür mittels technischem Gerät entfernt und die Patientin achsengerecht aus dem Fahrzeug gerettet. Die Patientin wurde dem Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen zugeführt. Die Hafenstraße war während der Rettungsarbeiten voll gesperrt, dennoch versuchten zahlreiche PKW einen Weg an der Einsatzstelle vorbei zu finden und fuhren zum Teil bis in die Einsatzstelle hinein.

Die Klärung der Unfallursache obliegt der Polizei. Zum weiteren Gesundheitszustand verweisen wir an die ermittelte Behörde.

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell