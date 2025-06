Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Wohnungsbrand

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Datteln (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 20:30Uhr aus unbekannter Ursache zu einem Wohnungsbrand am Meisterweg. Auf Grund des Meldebildes wurden parallel zur hauptamtlichen Wache zwei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Bei eintreffen der ersten Kräfte schlugen Flammen aus Fenstern im Erdgeschoss eines Reiheneckhauses. Die Bewohnerin des Hauses erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz befanden sich 41 Angehörige der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit 13 Fahrzeugen sowie die Polizei. Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurde Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die Brandursachenermittlung übernehmen wird. Der Einsatz endete um 22:50 (th)

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell