FW Datteln: Kleingebäudebrand - Gartenlaube in Vollbrand

Datteln (ots)

Am Sonntagmorgen, den 01.06.2025, wurde die Feuerwehr Datteln um 04:03 Uhr zu einem Kleingebäudebrand alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass eine Gartenlaube mit den Maßen von etwa 5 x 10 Metern in voller Ausdehnung brannte.

Aufgrund der Lage wurde das Einsatzstichwort erhöht und zwei Löschzüge nachalarmiert. Die Brandbekämpfung erfolgte unter Atemschutz mit zwei Strahlrohren.

Die Wasserversorgung wurde zunächst im Pendelverkehr sichergestellt. Im weiteren Einsatzverlauf konnte eine Schlauchleitung aufgebaut werden. Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr Datteln durch die Feuerwehr Waltrop mit dem Abrollbehälter Wasser unterstützt.

Insgesamt waren rund 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren Datteln und Waltrop an der Einsatzstelle tätig. Personen waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Gegen 06:30 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell