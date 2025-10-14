PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Ahauser Straße / Fliegenmarkt;

Unfallzeit: 14.10.2025, 07.25 Uhr;

Bei einem Unfall verletzt wurden zwei Fahrzeugführer am Dienstagmorgen in Legden. Ein 18-jähriger Mann aus Rosendahl befuhr mit seinem Pkw die Ahauser Straße in Richtung Holtwick. An der Einmündung zum Fliegenmarkt kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Auto einer 24-jährigen Frau aus Dülmen, die in Richtung Ahaus unterwegs war. Rettungskräfte brachten beide in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

