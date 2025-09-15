PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am Montagmorgen, 15.09.2025, gegen 02.30 Uhr wurde der 26-jährige Fahrer eines PKW Ford Fiesta, der zuvor die Gottlieb-Daimler-Straße und dann die Bundesautobahn 8 in Richtung Homburg befuhr, an der Autobahnabfahrt Homburg-Einöd einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer war deutlich alkoholisiert, was sich in seiner verwaschenen Aussprache und an seinem schwankenden Gang widerspiegelte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

