POL-Pforzheim: (CW) Calw - Brand einer Scheune - Polizei nimmt fünf Tatverdächtige fest

Calw (ots)

Am Sonntagnachmittag ist in einer Scheune in Stammheim ein Feuer ausgebrochen, wodurch erheblicher Sachschaden entstand, welcher auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt wird.

Nach bisherigem Ermittlungsstand stand die in der Jahnstraße befindliche Scheune letztlich in Vollbrand, nachdem es gegen 17:45 Uhr zum Ausbruch des Feuers im Inneren gekommen war. Ein angrenzendes, jedoch unbewohntes Haus wurde ebenfalls beschädigt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

In Tatortnähe konnten Polizeibeamte fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden sie ihren Eltern übergeben.

Das Polizeirevier Calw war mit mehreren Streifenwägen im Einsatz und wurde unter anderem vom Polizeirevier Nagold, dem Kriminaldauerdienst und der Kriminaltechnik vor Ort unterstützt. Die Feuerwehr Calw war mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort. Ebenso der Oberbürgermeister der Stadt Calw, Florian Kling.

Die Kriminalpolizei Calw hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

