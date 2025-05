POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Unfall mit zwei Verletzten auf Landesstraße

Baiersbronn (ots) - Unbekannte brachen zwischen Mittwoch und Freitag in die evangelische Kirche in Schwarzenberg ein. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Mit bisherigem Ermittlungsstand drangen der oder die Täter zwischen Mittwoch, 07.05.2025, 09:00 Uhr und Freitag, 09.05.2025, 09:45 Uhr, gewaltsam in die Sakristei der in der Rathausstraße befindlichen Kirche ein. So wurde zunächst eine Tür ...

