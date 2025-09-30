Polizei Düren

POL-DN: Mit Pyrotechnik beworfen

Nörvenich (ots)

Unbekannte Täter bewarfen den vorbeifahrenden PKW eines 18-jährigen Mannes aus Erftstadt gestern Abend (29.09.2025) mit Feuerwerkskörpern. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden.

Als der junge Mann gegen 21:20 Uhr von der L495 auf die L263 in Nörvenich einbog und den Parkplatz des dortigen Supermarktes passierte, prallte plötzlich ein rot-leuchtender Gegenstand seitlich gegen sein Fahrzeug. Er erschrak, bremste abrupt ab und wich instinktiv nach links aus. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Bei der Nachschau explodierte in unmittelbarer Nähe seines Fahrzeuges ein Silvester-Böller, so dass er sich entschloss, die Polizei zu informieren. Durch die Beamten konnten neben einem Schaden am PKW mehrere Personen und Reste abgebrannter Pyrotechnik auf dem angrenzenden Parkplatz festgestellt werden. Ein konkreter Tatverdacht konnte bislang nicht begründet werden; die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

