PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sturz mit dem Mountainbike - Zeugen gesucht

Meiningen (ots)

Samstagnachmittag fuhren mehrere Personen mit ihren Mountainbikes auf einer Strecke im Wald bei Meiningen (in Höhe des Ausläufers der Marienstraße). Bislang unbekannte Täter hatten in einem stark abfallenden Streckenabschnitt einen Ast quer zur Fahrspur angebracht, welcher durch die Fahrer erst im letzten Moment wahrgenommen werden konnte. Zwei der Mountainbiker sprangen gerade noch rechtzeitig über den Ast. Ein dahinter fahrender 13-jähriger Radfahrer setzte ebenfalls zum Sprung an, blieb jedoch an dem Hindernis hängen, stürzte und verletzte sich schwer. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben oder Hinweise auf den/die Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0246508/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 12:50

    LPI-SHL: Abschleppdienst im Einsatz

    Bad Salzungen (ots) - Am frühen Montagabend wollte ein 57-jähriger Autofahrer von der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen auf die B62 in Richtung Immelborn auffahren. Dabei übersah er einen aus Richtung Immelborn kommenden vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Pkw-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:03

    LPI-SHL: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

    Meiningen (ots) - Zeugen meldeten Montagabend eine körperlichen Auseinandersetzung auf dem Markt in Meiningen, bei der vier Männer im Alter zwischen 18 und 26 Jahren auf einen 27-Jährigen eingewirkt hätten. Beim Eintreffen der Polizei war die Streitigkeit bereits beendet und die fünf beteiligten Personen gaben an, dass der 27-Jährige lediglich gestürzt sei. Eine medizinische Behandlung lehnte der Mann ab. Die ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 11:38

    LPI-SHL: Radladertüre gestohlen

    Suhl (ots) - Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Freitag, 11:00 Uhr, bis Montagmorgen auf eine Baustelle an der Landstraße Höhe des Friedbergs in Suhl. Sie bauten die Fahrzeugtüre eines dort abgestellten Radladers ab und entwendeten diese. Der verursachte Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0247305/2025 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren