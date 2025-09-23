Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sturz mit dem Mountainbike - Zeugen gesucht

Meiningen (ots)

Samstagnachmittag fuhren mehrere Personen mit ihren Mountainbikes auf einer Strecke im Wald bei Meiningen (in Höhe des Ausläufers der Marienstraße). Bislang unbekannte Täter hatten in einem stark abfallenden Streckenabschnitt einen Ast quer zur Fahrspur angebracht, welcher durch die Fahrer erst im letzten Moment wahrgenommen werden konnte. Zwei der Mountainbiker sprangen gerade noch rechtzeitig über den Ast. Ein dahinter fahrender 13-jähriger Radfahrer setzte ebenfalls zum Sprung an, blieb jedoch an dem Hindernis hängen, stürzte und verletzte sich schwer. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben oder Hinweise auf den/die Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0246508/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

