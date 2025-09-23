LPI-SHL: Abschleppdienst im Einsatz

Suhl (ots) - Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Freitag, 11:00 Uhr, bis Montagmorgen auf eine Baustelle an der Landstraße Höhe des Friedbergs in Suhl. Sie bauten die Fahrzeugtüre eines dort abgestellten Radladers ab und entwendeten diese. Der verursachte Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0247305/2025 ...

