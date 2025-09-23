LPI-SHL: Abschleppdienst im Einsatz
Bad Salzungen (ots)
Am frühen Montagabend wollte ein 57-jähriger Autofahrer von der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen auf die B62 in Richtung Immelborn auffahren. Dabei übersah er einen aus Richtung Immelborn kommenden vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Pkw-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 21-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.
