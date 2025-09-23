Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Meiningen (ots)

Zeugen meldeten Montagabend eine körperlichen Auseinandersetzung auf dem Markt in Meiningen, bei der vier Männer im Alter zwischen 18 und 26 Jahren auf einen 27-Jährigen eingewirkt hätten. Beim Eintreffen der Polizei war die Streitigkeit bereits beendet und die fünf beteiligten Personen gaben an, dass der 27-Jährige lediglich gestürzt sei. Eine medizinische Behandlung lehnte der Mann ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Streitigkeit beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0248327/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

