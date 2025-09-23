LPI-SHL: Ladendieb erwischt

Schleusingen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es Montagnachmittag in einem Fitnessstudio in der Straße "An der Insel" in Schleusingen. Beim Versuch das Feuer zu löschen, erlitten zwei Personen im Alter von 17 und 31 Jahren eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen ...

