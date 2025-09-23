LPI-SHL: Ladendieb erwischt
Suhl (ots)
Montagnachmittag meldete der Sicherheitsdienst einen Ladendieb in einem Bekleidungsgeschäft in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Der 18-Jährige hatte eine Jacke aus dem Laden angezogen, ein T-Shirt eingesteckt und wollte das Geschäft dann ohne zu bezahlen verlassen. Das Kleidungsstücke haben einen Wert von über 60 Euro. Den Mann erwartet eine Anzeige.
