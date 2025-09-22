LPI-SHL: Bei Unfall umgekippt
Stepfershausen (ots)
Montagvormittag (22.09.2025) verlor die 24-jährige Fahrerin eines Lkw bis 3,5 Tonnen aus bislang ungeklärter Ursache auf der Straße zwischen Dörrensolz und Stepfershausen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch der Lkw letztendlich umkippte. Der Rettungswagen brachte die Unfallverursacherin und ihre 19-jährige Beifahrerin verletzt ins Krankenhaus. Um das Fahrzeug kümmerte sich der Abschleppdienst. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.
