BPOL NRW: Ohne Fahrschein, Beleidigung, Widerstand und Straftat vorgetäuscht Bundespolizei ermittelt

Paderborn (ots) - Am Donnerstagabend (22. Mai) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Paderborn einen Mann verhaftet, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Laut Aussage eines Reisenden bettelte der Gesuchte ihn am Haupteingang aufdringlich an. Der Reisende verneinte den Wunsch nach Kleingeld, woraufhin es zu einem Streitgespräch zwischen den beiden ...

mehr