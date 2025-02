Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Rauchmelder und aufmerksame Nachbarn als Lebensretter: Feuerwehr rettet Bewohner aus verrauchter Wohnung

Mainz (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Mainz um 16:45 Uhr zu einem Brandverdacht in einer Dachgeschosswohnung in der Straße "Kästrich" alarmiert. Mehrere Rauchmelder hatten ausgelöst, woraufhin aufmerksame Nachbarn den Notruf wählten.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mainz war die Wohnung stark verraucht. Die Anruferin wies die Feuerwehr vorbildlich ein. Da niemand auf Klopfen oder Klingeln reagierte, wurde die Tür gewaltsam geöffnet, und die Wohnung wurde umgehend nach Personen abgesucht.

Im Wohnzimmer fanden die Einsatzkräfte den Bewohner bewusstlos vor und brachten ihn sofort ins Freie. Dabei kam er wieder zu sich, musste jedoch aufgrund einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Ursache der Rauchentwicklung war ein beginnender Brand durch eingeschaltete Kochgeräte in der Küche. Nach umfangreicher Belüftung durch die Feuerwehr war die Wohnung wieder bewohnbar.

Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst für etwa eine Stunde im Einsatz. Der Vorfall unterstreicht die lebensrettende Funktion von Rauchmeldern. Dank der aufmerksamen Nachbarn und der frühzeitigen Alarmierung konnte Schlimmeres verhindert werden.

