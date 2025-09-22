LPI-SHL: Pedelec entwendet
Meiningen (ots)
Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag zwischen 01:00 Uhr und 10:00 Uhr ein mittels Fahrradschloss vor einem Haus in der Mauergasse in Meiningen gesichertes graues Pedelec der Marke "Cube". Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrads geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0246836/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.
