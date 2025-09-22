Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß im Kurvenbereich

Unterkatz (ots)

Samstagmittag geriet ein 35-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße in Unterkatz aus bislang ungeklärter Ursache zu weit auf die Gegenfahrspur. In einer Kurve stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Sowohl der Unfallverursacher als auch seine Beifahrerin sowie die beiden Insassen des anderen unfallbeteiligten Autos verletzten sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

