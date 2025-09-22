PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß im Kurvenbereich

Unterkatz (ots)

Samstagmittag geriet ein 35-jähriger Autofahrer auf der Hauptstraße in Unterkatz aus bislang ungeklärter Ursache zu weit auf die Gegenfahrspur. In einer Kurve stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Sowohl der Unfallverursacher als auch seine Beifahrerin sowie die beiden Insassen des anderen unfallbeteiligten Autos verletzten sich leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:32

    LPI-SHL: Am Poller hängen geblieben

    Suhl (ots) - Eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin blieb Sonntagnachmittag nahe der Straße "Am Mühlberg" in Suhl an einem die Zufahrt zum Rad- und Gehweg begrenzenden Poller hängen. Die Frau stürzte und kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: 03681 32 1504 ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:32

    LPI-SHL: Motorradfahrer schwer verletzt

    Völkershausen (Heldburg) (ots) - Sonntagnachmittag fuhr ein 65-jähriger Motorradfahrer auf der Straße zwischen Gellershausen und Völkershausen, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Um das Motorrad kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand ein Sachschaden von etwa ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 13:24

    LPI-SHL: Berauscht auf dem E-Scooter!

    Schmalkalden (ots) - Im Rahmen der Bestreifung der Ortslage Schmalkalden kontrollierten Beamte der Meininger Polizei einen 25- jährigen E-Scooter Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest im Rahmen der Kontrolle erhärtete dann den Verdacht, dass der junge Mann das Kraftfahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel stehend führte. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren für ihn die Folge. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren