Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teure Werkzeuge von Baustelle entwendet

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gelände und einer im Rohbau befindlichen Halle einer Firma in der Straße "Rodewasser" in Zella-Mehlis. Dort entwendeten die Unbekannten verschiedene Elektrowerkzeuge und Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von mindestens 10.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0247331/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

