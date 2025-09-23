PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand im Fitnessstudio

Schleusingen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es Montagnachmittag in einem Fitnessstudio in der Straße "An der Insel" in Schleusingen. Beim Versuch das Feuer zu löschen, erlitten zwei Personen im Alter von 17 und 31 Jahren eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

