POL-PPTR: 34-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Hermeskeil (ots) - Am heutigen Donnerstagmorgen, dem 5. Juni, gegen 5:30 Uhr fand ein Zeuge an einem an der L 151 gelegenen Weg bei Hermeskeil eine Frau auf. Rettungsdienst und Notarzt konnten nur noch den Tod der 28-Jährigen feststellen. Die Polizei nahm sofort Ermittlungen zur Todesursache auf. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Marc Fleischmann Pressestelle Telefon: 0651 983 40021 E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de ...

