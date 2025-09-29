Polizei Düren

POL-DN: Zeugin meldet Alkoholfahrt

Titz (ots)

Am Freitag (26.09.2025) stellte die Polizei den Führerschein einer 74-Jährigen sicher, nachdem diese betrunken Auto gefahren war.

Gegen 22:30 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei, weil sie auf der Landstraße in Fahrtrichtung Jackerath hinter einem Pkw fuhr, dessen Fahrerin durch eine besonders langsame Fahrweise mit Schlangenlinien auffiel. Sie folgte der Frau bis diese das Auto in einer Garage in Titz parkte. Kurze Zeit später traf die Polizei vor Ort ein. Gegenüber den Beamten gab die 74-jährige Autofahrerin zu, dass sie Alkohol konsumiert hatte und danach ins Auto gestiegen war.

Ein Atemalkoholtest konnte vor Ort nicht durchgeführt werden, eine Blutprobe wurde wenig später im Krankenhaus entnommen. Der Führerschein der 74-jährigen Frau aus Titz wurde sichergestellt.

