Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 27-Jähriger verunfallt unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein - #polsiwi

Erndtebrück (ots)

In Erndtebrück hat ein 27-Jähriger am Dienstagmorgen (23.09.2025) auf der Siegener Straße einen Verkehrsunfall verursacht.

Gegen 08:15 Uhr erfolgte die Alarmierung der Polizei. Der junge Mann war mit einem PKW zuvor in Fahrtrichtung Siegen unterwegs. Vor ihm befand sich ein 58-Jähriger mit seinem Auto. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 27-Jährige, dass der vor ihm fahrende PKW in Höhe einer Bäckerei nach links abbiegen wollte. Er prallte frontal in die Fahrerseite.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest verlief positiv. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat. Er kam daraufhin mit zur Polizeiwache in Bad Berleburg, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

