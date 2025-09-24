Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mit dem E-Roller über die rote Ampel: 14-Jähriger verletzt - #polsiwi

Siegen (ots)

Ein 14-Jähriger ist am Dienstagabend (23.09.2025) bei einem Verkehrsunfall in Siegen verletzt worden.

Der Junge wollte gegen kurz nach 19 Uhr mit seinem E-Roller eine Fußgängerampel an der Kreuzung Berliner Straße/Spandauer Straße überqueren. Dabei missachtete er, dass die Ampel rot war. Parallel war ein 72-Jähriger mit seinem PKW auf der Spandauer Straße unterwegs und wollte über die Kreuzung auf die Berliner Straße fahren. Im Anschluss kam es zur Kollision.

Das Kind erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung in die Kinderklinik. Der Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

