Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst wurde am Dienstag, 03. Juni 2025, gegen 18:45 Uhr, eine Radfahrerin leicht verletzt.

Zur Unfallzeit war ein 40-jähriger Delmenhorster mit einem Audi in der Straße "An der Wolle" in Richtung Otto-Jenzok-Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Einmündungsbereich zur Straße "Am Pförtnerhaus" kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Radfahrerin.

Die 47-jährige Delmenhorsterin klagte anschließend über Schmerzen im Bein und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell