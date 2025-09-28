Polizei Düren

POL-DN: Mehrfach Pech gehabt

Düren (ots)

Mehrfach Pech gehabt hat am 27.08.2025 ein 41 - jähriger moldawischer Staatsbürger. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Neue Jülicher Strasse in Richtung Veldener Straße. In Höhe der Hausnummer 90 übersah er dabei einen ausparkenden Golf 3 in grau und touchierte diesen. Hierdurch kam der Fahrradfahrer zu Fall und zog sich bei dem Sturz leichte Prellungen zu. Der Fahrer des Golf entfernte sich in unbekannte Richtung. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer zwei Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Bei der Überprüfung der Personalien des Fahrradfahrers wurde zudem festgestellt, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Der Fahrradfahrer wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Düren unter der Telefonnummer 02421/949-0 zu melden.

