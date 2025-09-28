PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Mehrfach Pech gehabt

Düren (ots)

Mehrfach Pech gehabt hat am 27.08.2025 ein 41 - jähriger moldawischer Staatsbürger. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Neue Jülicher Strasse in Richtung Veldener Straße. In Höhe der Hausnummer 90 übersah er dabei einen ausparkenden Golf 3 in grau und touchierte diesen. Hierdurch kam der Fahrradfahrer zu Fall und zog sich bei dem Sturz leichte Prellungen zu. Der Fahrer des Golf entfernte sich in unbekannte Richtung. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrradfahrer zwei Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Bei der Überprüfung der Personalien des Fahrradfahrers wurde zudem festgestellt, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Der Fahrradfahrer wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Düren unter der Telefonnummer 02421/949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 22:56

    POL-DN: Opfer falscher Polizeibeamter

    Titz (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde ein 41-jähriger Autofahrer auf der A44 Opfer von falschen Polizeibeamten. Gegen 15:25 Uhr befuhr der Mann mit seinem Pkw die Autobahn in Fahrtrichtung Aachen, als er von einer schwarzen Limousine zum Anhalten aufgefordert wurde. Zwei Männer saßen in dem Fahrzeug. Einer der Täter stieg mit einer Weste mit der Aufschrift "POLIZEI" aus, trat an den Geschädigten heran und ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 09:51

    POL-DN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Aldenhoven (ots) - Am Freitag kam es gegen 16:40h es zu einem Verkehrsunfall in Aldenhoven, wobei ein 17-Jähriger verletzt wurde. Die 33-Jährige Unfallverursacherin übersah den 17-Jährigen, vorfahrtsberechtigten Kleinkraftradfahrer, als sie vom Ostring auf die Jülicher Straße nach rechts abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro. Der 17-Jährige verletzte sich an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren