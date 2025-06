Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1169 - Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (24.06.2025) kam es zu einem Brand auf einem Firmengelände in der Feldstraße. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Gegen 17.15 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Vor Ort hatte sich in mehreren Bereichen auf dem Gelände unter anderem Müll entzündet. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb die Bevölkerung über die WarnApp sowie via Social Media gewarnt wurde. Aufgrund des Brandes veranlasste die Polizei mehrere Verkehrssperrungen in den umliegenden Straßen. Die Löscharbeiten, die sich sehr aufwendig gestalteten, dauerten bis 06.30 Uhr am heutigen Tag an. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr waren hier auch Einsatzkräfte des THW im Einsatz. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

