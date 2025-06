POL Schwaben Nord: 1168 - Unfall auf B17

Augsburg (ots) - Gundelfingen a.d. Donau - Am Samstag (21.06.2025) kam es zu einem Badeunfall an einem See in der Stadionstraße. Ein 23-Jähriger verstarb im Krankenhaus. Gegen 15.45 Uhr geriet der 23-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen nach einem Sprung vom Sprungturm in Wassernot. Ein 22-Jähriger versuchte dem 23-Jährigen zu helfen, wobei er offenbar selbst in ...

mehr