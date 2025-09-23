Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Öffentlichkeitsfahndung Bundespolizei sucht Gewalttäter
München/Petershausen (ots)
Am Freitagabend (4. April) hat der unbekannte Täter einen 38-Jährigen unvermittelt am Bahnsteig in Petershausen angegriffen. Die Bundespolizei sucht nun mit Bildern nach dem Täter. Gegen 22:50 Uhr betrat der Gesuchte den Bahnhof in Petershausen. Unvermittelt und ohne vorangegangenen Kontakt trat er einem 38-jährigen Senegalesen in den Rücken. Der Angegriffene stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen an beiden Knien sowie am rechten Handgelenk zu. Der Täter verließ anschließend sofort den Tatort. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft München II sucht die Bundespolizei auf Beschluss des Amtsgerichtes München mit Lichtbildern nach dem Unbekannten. Diese können auf der Internetseite der Bundespolizei unter nachstehendem Link aufgerufen werden:
https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/4-april-2025-gefaehrliche-koerperverletzung-bahnhof-petershausen-40-2025
Wer kennt den auf den Bildern abgebildeten Täter und kann Angaben zu ihm oder seinem Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/515550-1111. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.
