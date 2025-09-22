Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Graffitisprayen lohnt sich nicht
Nürnberg (ots)
In der Nacht zum Sonntag (20. September) haben zwei junge Männer im Gleisbereich in Augsburg eine Lärmschutzwand mit Graffitis besprüht. Beamte der bayerischen Landespolizei haben die Täter gestellt. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.
Gegen 00:12 Uhr beobachteten Zivilkräfte des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord zunächst einen Mann im Gleisbereich. Der 22-jährige Deutsche hielt eine Spraydose in der Hand, mit welchen er eindeutig zu erkennende Sprühbewegungen an einer Lärmschutzwand vollzog. Wenig später bemerkte ein Polizeibeamter eine zweite Person, einen 21-jährigen Deutschen, im Gleisbereich, als dieser mit typischem Klappern und Sprühgeräuschen einer Spraydose auf sich aufmerksam machte. Als beide mutmaßlichen Sprayer den Gleisbereich durch eine Tür in der Lärmschutzmauer verlassen wollten, wurden sie von einer herannahenden uniformierten Polizeistreife gestört und rannten über die Gleise davon. Schon nach wenigen Metern konnten die Zivilkräfte die jungen Männer jedoch festnehmen und der zuständigen Bundespolizei in Augsburg übergeben. Während seiner Festnahme beleidigte der 21-Jährige einen der Beamten.
Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen beide Männer ein.
Die Schadenshöhe der auf circa 10 bis 15 Quadratmeter besprühten Lärmschutzwand ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
