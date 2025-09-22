Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Frauengruppe auf Beutezug - Detektiv erwischt Frauen auf frischer Tat

Nürnberg (ots)

Am Samstag (20. September) haben drei rumänische Frauen im Alter von 22 bis 25 Jahren mehrere Drogerieartikel in einem Laden im Nürnberger Hauptbahnhof entwendet. Dabei hat sie ein Sicherheitsmitarbeiter beobachtet und die Bundespolizei alarmiert. Die Bundespolizei ermittelt wegen Diebstahls.

Samstagnachmittag betraten drei Frauen gemeinsam eine Drogeriefiliale im Hauptbahnhof Nürnberg und verteilten sich auf mehrere Gängen. Ein Sicherheitsmitarbeiter der Drogerie beobachtete die jungen Frauen und konnte beobachten, wie sie arbeitsteilig diverse Artikel in ihren Taschen verstauten. Als die Gruppe die Filiale verließ, hielt der Detektiv das Trio an und zog die Bundespolizei hinzu. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung nicht nur Diebesgut aus der Hauptbahnhoffiliale, sondern auch aus anderen Geschäften im Stadtgebiet in Nürnberg.

Der Wert der entwendeten Artikel aus der Hauptbahnhoffiliale beläuft sich auf über 750 Euro. Der Wert des weiteren Diebesguts ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Bundespolizei hat gegen die 22-, 23- und 25-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

