Polizei Düren

POL-DN: Opfer falscher Polizeibeamter

Titz (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 41-jähriger Autofahrer auf der A44 Opfer von falschen Polizeibeamten. Gegen 15:25 Uhr befuhr der Mann mit seinem Pkw die Autobahn in Fahrtrichtung Aachen, als er von einer schwarzen Limousine zum Anhalten aufgefordert wurde. Zwei Männer saßen in dem Fahrzeug. Einer der Täter stieg mit einer Weste mit der Aufschrift "POLIZEI" aus, trat an den Geschädigten heran und forderte die Herausgabe einer Goldkette, die der Mann um den Hals trug. Zur Begründung gab er an, es müsse überprüft werden, ob das Schmuckstück aus illegalen Drogengeschäften stamme. Dabei zeigte der Täter eine Pistole, die er in einem Holster an der Hüfte trug. Aus Angst übergab der Geschädigte seine Goldkette im Wert von etwa 3.000 Euro. Anschließend stieg der Täter zurück in die Limousine. Die beiden Männer flüchteten über die Autobahn in Fahrtrichtung Düsseldorf. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung unter Beteiligung der Autobahnpolizei konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. In den vergangenen Wochen häufen sich Fälle, in denen falsche Polizeibeamte gezielt Reisende auf deutschen Autobahnen ansprechen und Wertsachen erbeuten. Betroffen sind häufig ausländische Fahrzeugführer. Beim aktuellen Fall handelte es sich um einen 41-jährigen Mann aus Rumänien. Die Polizei weist darauf hin, dass echte Polizisten niemals Bargeld oder Wertgegenstände verlangen oder Personen unter Druck setzen. Man sollte den Dienstausweis sorgfältig prüfen, die Dienststelle erfragen und im Zweifel bei der nächsten Polizeidienststelle nachfragen, ob diese Person tatsächlich von dort sind. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zur beschriebenen schwarzen Limousine geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter der 02421-9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

