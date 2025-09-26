Polizei Düren

POL-DN: "Projekt Team Bahnhof Düren" wieder im Einsatz

Düren (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz von Polizei und Stadt im Bahnhofsumfeld wurden am gestrigen Donnerstag (25.09.2025) zahlreiche Kontrollen durchgeführt.

Im Fokus des Einsatzes standen gemeinsame Streifen im Bahnhof und in dessen Umgebung. Insgesamt wurden 110 Personenkontrollen durchgeführt.

Anzeigen gab es unter anderem wegen Handels mit Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zudem wurden insgesamt mehre Ordnungswidrigkeiten Anzeigen gefertigt. Ein Mann mit einem offenen Haftbefehl wurde kontrolliert. Ein Autofahrer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Bei dem "Projekt- Team Bahnhof Düren" arbeiten Polizei, Bundespolizei und die Stadt Düren Hand in Hand und führen gemeinsame Schwerpunkteinsätze durch. Ziel des Projekts ist es, durch Präsenz und Kontrolldruck sowie konsequente Verfolgung und Ahndung von Regelverstößen kriminelle Strukturen zu bekämpfen und zum Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger beizutragen. Auch in Zukunft sind weitere Einsätze dieser Art geplant.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell