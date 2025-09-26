PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Fünf zum Teil schwer verletzte Personen bei Frontalzusammenstoß auf der K6

Jülich (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K6 zwischen Koslar und Bourheim wurden gestern Abend (25.09.2025) fünf Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Kreisstraße war für die Unfallaufnahme bis in die frühen Morgenstunden komplett gesperrt.

Gegen 19:20 Uhr befuhr die 37-jährige Unfallverursacherin aus Jülich mit ihrem Pkw die K6 aus Richtung B56 kommend in Richtung Koslar. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte dann frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 78-jährigen Frau aus Jülich, der mit drei Personen besetzt war. Der 36-jährige Fahrer eines dahinterfahrenden Pkw konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr auf den Pkw auf. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Die Unfallverursacherin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Zwei der drei Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden PKW mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie erlitten zum Teil schwere Verletzungen und mussten umgehend zur medizinischen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Der dritte Fahrzeuginsasse und der Fahrer des weiteren beteiligten Pkw wurden ebenfalls leicht verletzt und bedurften der medizinischen Versorgung.

Zur Durchführung der Unfallaufnahme war ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen an der Unfallstelle eingesetzt. Die K6 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 04:00 Uhr komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

