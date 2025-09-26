Polizei Düren

POL-DN: Polizei beendet Schlägerei

Jülich (ots)

An einer Gaststätte in der Bongardstraße kam es in der Nacht zum heutigen Freitag (26.09.2025) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Gegen 01:15 Uhr hatten ein Zeuge, der die Schlägerei beobachtet hatte, die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der Beamten versuchten zwei Personen zunächst zu flüchten, konnten aber gestellt werden. Insgesamt stellte man vor Ort acht beteiligte Personen fest, die sich teils weiterhin aggressiv verhielten.

Einer von ihnen, ein 34 Jahre alter Mann aus Düren, musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens gegenüber den Beamten in Gewahrsam genommen werden. Bei der Schlägerei wurden mehrere Personen verletzt; ein 26-Jähriger und eine 29-Jährige aus Jülich sowie ein 56-Jähriger aus Aldenhoven mussten stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Die Beteiligten waren teils stark alkoholisiert, insgesamt wurden vier Blutproben entnommen. Die Beteiligten erstatteten wechselseitig Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Schaufensterscheibe der Gaststätte wurde im Verlauf der Schlägerei eingeschlagen und auch ein geparktes Auto wurde stark beschädigt.

