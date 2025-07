POL-PB: Einbrüche auf Vereinsgelände

Paderborn (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist am Montagabend, 30. Juni, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Neuhäuser Straße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher drang in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr in die Wohnung im dritten Stock ein. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

mehr