Polizei Düren

POL-DN: Baggerbesetzung im Tagebau Hambach beendet

Niederzier (ots)

Die Polizei hat die am heutigen Morgen angelaufene Baggerbesetzung im Tagebau Hambach (siehe hierzu Pressemeldung "Baggerbesetzung im Tagebau Hambach" vom 26.09.2025, 10:30 Uhr) unter anderem durch den Einsatz von Kräften der Bereitschaftspolizei und Spezialkräften zur Höhenrettung beendet. Der Betrieb im Tagebau kann nun auch in den betroffenen Bereichen des Tagesbaus wieder anlaufen.

Die insgesamt zwölf im Tagebau angetroffenen Personen (sechs davon männlich, fünf weiblich und eine divers) verließen auch nach polizeilicher Aufforderung nicht freiwillig die Arbeitsgeräte. Sie mussten letztlich durch die eingesetzten Polizeikräfte von den besetzten Großgeräten heruntergeführt bzw. abgeseilt werden. Alle Personen wurden kurzfristig in Gewahrsam genommen und weitergehenden polizeilichen Maßnahmen zur Gewährleistung einer beweissicheren Strafverfolgung zugeführt. Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch wurden eingeleitet.

Der Einsatz an den Großgeräten der RWE Power AG verlief trotz passivem Widerstand der Protestierenden insgesamt friedlich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

