Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Verkehrsunfall mit Todesfolge

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Donnerstag, 21. August 2025 wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen um 08:08 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Ringstraße im Ortsteil Altstadt alarmiert. Über den Notruf wurde gemeldet, dass eine Person von einem LKW erfasst und unter diesem eingeklemmt sei.

Aufgrund der Meldung wurde eine große Anzahl von Einsatzkräften der Wachen Buer, Heßler und Altstadt zur Unfallstelle entsandt. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Durch den Notarzt konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell