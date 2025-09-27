POL-DN: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Aldenhoven (ots)
Am Freitag kam es gegen 16:40h es zu einem Verkehrsunfall in Aldenhoven, wobei ein 17-Jähriger verletzt wurde. Die 33-Jährige Unfallverursacherin übersah den 17-Jährigen, vorfahrtsberechtigten Kleinkraftradfahrer, als sie vom Ostring auf die Jülicher Straße nach rechts abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro. Der 17-Jährige verletzte sich an der Schulter und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Düren
Pressestelle
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell