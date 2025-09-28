POL-DN: Garage brennt komplett aus

Titz (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde ein 41-jähriger Autofahrer auf der A44 Opfer von falschen Polizeibeamten. Gegen 15:25 Uhr befuhr der Mann mit seinem Pkw die Autobahn in Fahrtrichtung Aachen, als er von einer schwarzen Limousine zum Anhalten aufgefordert wurde. Zwei Männer saßen in dem Fahrzeug. Einer der Täter stieg mit einer Weste mit der Aufschrift "POLIZEI" aus, trat an den Geschädigten heran und ...

