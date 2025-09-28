PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Garage brennt komplett aus

POL-DN: Garage brennt komplett aus
Heimbach (ots)

Am späten Nachmittag des 27.09.2025 kam es in Heimbach-Vlatten zum Brand einer Garage eines Einfamilienhauses. Bei Eintreffen der Polizei befand sich diese bereits im Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr Heimbach gelöscht. Nach Angaben des Eigentümers ging der Brand von einem abgestellten Motorrad aus. Die Garage wurde durch den Brand komplett zerstört. Der Brandort wurde beschlagnahmt, Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.

Polizei Düren
