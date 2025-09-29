PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: 19-Jähriger nach Wildunfall leichtverletzt

Hürtgenwald (ots)

Auf der B399 kam es gestern Abend um 20:35 Uhr in einem Waldstück zwischen Gey und Großhau zu einem Wildunfall.

Ein 19-Jähriger aus Simmerath hatte die B399 aus Richtung Großhau kommend in Richtung Gey befahren. Er erblickte ein Wildtier auf der Fahrbahn und versuchte, diesem auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 12100 Euro, es musste abgeschleppt werden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

   - Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen an und
     fahren Sie stets so, dass Sie auch bei plötzlich auftretenden 
     Gefahren rechtzeitig anhalten können.
   - Fahren Sie vorausschauend. Hindernisse wie Wild können bei 
     Dämmerung und Nebel schlechter erkannt werden.
   - Fahren Sie, wo es möglich ist, mit Fernlicht, um Tiere 
     frühzeitig zu erkennen.
   - Beim Erblicken eines Tiers am besten abbremsen, abblenden und 
     hupen.
   - Ist ein Zusammenstoß unvermeidlich, versuchen Sie nicht, dem 
     Tier auszuweichen, um nicht in den Gegenverkehr zu geraten oder 
     von der Fahrbahn abzukommen.
   - Sollte es zu einem Unfall gekommen sein, sichern Sie die 
     Unfallstelle wenn möglich ab und rufen die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Düren
