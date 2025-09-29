Polizei Düren

POL-DN: 19-Jähriger nach Wildunfall leichtverletzt

Hürtgenwald (ots)

Auf der B399 kam es gestern Abend um 20:35 Uhr in einem Waldstück zwischen Gey und Großhau zu einem Wildunfall.

Ein 19-Jähriger aus Simmerath hatte die B399 aus Richtung Großhau kommend in Richtung Gey befahren. Er erblickte ein Wildtier auf der Fahrbahn und versuchte, diesem auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 12100 Euro, es musste abgeschleppt werden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen an und fahren Sie stets so, dass Sie auch bei plötzlich auftretenden Gefahren rechtzeitig anhalten können.

- Fahren Sie vorausschauend. Hindernisse wie Wild können bei Dämmerung und Nebel schlechter erkannt werden.

- Fahren Sie, wo es möglich ist, mit Fernlicht, um Tiere frühzeitig zu erkennen.

- Beim Erblicken eines Tiers am besten abbremsen, abblenden und hupen.

- Ist ein Zusammenstoß unvermeidlich, versuchen Sie nicht, dem Tier auszuweichen, um nicht in den Gegenverkehr zu geraten oder von der Fahrbahn abzukommen.

- Sollte es zu einem Unfall gekommen sein, sichern Sie die Unfallstelle wenn möglich ab und rufen die Polizei.

