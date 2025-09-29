Polizei Düren

POL-DN: Leichtverletzt nach Alleinunfall ins Krankenhaus

Hürtgenwald (ots)

Auf der L11 zwischen Bergstein und Zerkall verletzte sich am Sonntag (28.09.2025) ein Kradfahrer leicht, als er beim Durchfahren einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte.

Gegen 15:55 Uhr war der 29-jährige Fahrer des Motorrades aus Stolberg mit seinem Zweirad auf der Landstraße 11 aus Richtung Bergstein in Fahrtrichtung Zerkall unterwegs. Beim Durchfahren einer Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärten Gründen ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Rutschen und kam schließlich zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer leicht.

Der zur Unfallstelle hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Unfallfahrer zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Krad des Verunfallten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro.

