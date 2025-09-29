PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Leichtverletzt nach Alleinunfall ins Krankenhaus

Hürtgenwald (ots)

Auf der L11 zwischen Bergstein und Zerkall verletzte sich am Sonntag (28.09.2025) ein Kradfahrer leicht, als er beim Durchfahren einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte.

Gegen 15:55 Uhr war der 29-jährige Fahrer des Motorrades aus Stolberg mit seinem Zweirad auf der Landstraße 11 aus Richtung Bergstein in Fahrtrichtung Zerkall unterwegs. Beim Durchfahren einer Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärten Gründen ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Rutschen und kam schließlich zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer leicht.

Der zur Unfallstelle hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Unfallfahrer zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Krad des Verunfallten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 05:11

    POL-DN: Mehrfach Pech gehabt

    Düren (ots) - Mehrfach Pech gehabt hat am 27.08.2025 ein 41 - jähriger moldawischer Staatsbürger. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Neue Jülicher Strasse in Richtung Veldener Straße. In Höhe der Hausnummer 90 übersah er dabei einen ausparkenden Golf 3 in grau und touchierte diesen. Hierdurch kam der Fahrradfahrer zu Fall und zog sich bei dem Sturz leichte Prellungen zu. Der Fahrer des Golf entfernte sich in unbekannte Richtung. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 22:56

    POL-DN: Opfer falscher Polizeibeamter

    Titz (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde ein 41-jähriger Autofahrer auf der A44 Opfer von falschen Polizeibeamten. Gegen 15:25 Uhr befuhr der Mann mit seinem Pkw die Autobahn in Fahrtrichtung Aachen, als er von einer schwarzen Limousine zum Anhalten aufgefordert wurde. Zwei Männer saßen in dem Fahrzeug. Einer der Täter stieg mit einer Weste mit der Aufschrift "POLIZEI" aus, trat an den Geschädigten heran und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren