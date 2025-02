POL-LER: Pressemitteilung der POlizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 16.02.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Randalierer

Weener - Gegen 23 Uhr am Samstagabend wurde die Polizei in die Risiusstraße zu einer dortigen Spielhalle gerufen. Ein Mann habe mit einem Stuhl auf einen Spielautomaten eingeschlagen und beim Verlassen der Räumlichkeiten einen Mitarbeiter verletzt. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes konnte der 26-jährige Verursacher aus Weener angetroffen werden. Dieser konnte nach Feststellung seiner Identität nach Hause gehen. Der Mitarbeiter wurde nur leicht verletzt und brauchte keine weitere ärztliche Versorgung.

Einbruch in Wohnhaus

Weener - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Heidjer Straße im Ortsteil Stapelmoor zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der oder die Täter entwendeten Elektrogeräte und Schmuck. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht genau beziffert werden. Die Eigentümer des Hauses waren bei der Tatbegehung ortsabwesend. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum/zu den Täter(n) machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Weener oder Leer.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Gegen 17:20 Uhr des Samstages hat ein 16-jähriger Jugendlicher aus Emden versucht, sich einer Verkehrskontrolle durch die Polizei zu entziehen. Dieser befuhr mit einem Kleinkraftrad die Wolfgang-Petersen-Straße und missachtete die Anhaltezeichen der Polizei. Auf der Flucht mit nahezu 80 km/h überfuhr dieser Gehwege und Parkplätze, konnte jedoch letztlich angehalten werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Kleinkraftrad sichergestellt.

Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Weener - Gegen 22:50 Uhr des Samstages befuhr ein 23-jähriger Mann aus Weener die Mühlenstraße, obwohl dieser schwer alkoholisiert war und keine Fahrerlaubnis für das Führen eines Pkw hatte. Bei der Verkehrskontrolle ergab ein Vortest einen Wert von 2,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde selbstredend untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfall mit verletzten Personen --Zeugensuche--

Westoverledingen - Am Samstag kam es gegen 18.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Großwolder Straße (B70) in Höhe der Einmündung Hauptstraße. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr eine 37-jährige Frau aus Saterland mit ihrem Pkw Citroen die B 70 in Richtung Papenburg und ordnete sich in zum Linksabbiegen in die Hauptstraße auf den dortigen Abbiegestreifen ein. Unmittelbar vor dem Abbiegen bemerkte sie einen Fehler in der Wegstreckenführung und ordnete sich unvermittelt wieder nach rechts auf den Fahrstreifen in FR Papenburg ein. Hierbei übersah sie eine in Richtung Papenburg fahrende 31-jährige Frau aus Westoverledingen mit ihrem Pkw Audi. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, welche durch den Unfall von der Fahrbahn abkamen und erheblich beschädigt wurden. Die beiden Frauen verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein 40-jähriger Insasse im Citroen wurde nicht verletzt. Im Zuge der weiteren Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Audi der 31-Jährigen nicht zugelassen und nicht versichert war. Zudem wurde das Kennzeichen rechtswidrig mit einer Zulassungsplakette versehen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Fahrstreifen in Richtung Papenburg rund eine Stunde gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit dieser in Verbindung zu setzen.

