Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt: Barloer Weg;

Unfallzeit: 14.10.2025, zwischen 09.35 Uhr und 10.00 Uhr;

Einen grauen Nissan Townstar beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen in Bocholt. Der Wagen stand auf dem Besucherparkplatz des Krankenhauses am Barloer Weg. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

