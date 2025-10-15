POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt: Barloer Weg;
Unfallzeit: 14.10.2025, zwischen 09.35 Uhr und 10.00 Uhr;
Einen grauen Nissan Townstar beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen in Bocholt. Der Wagen stand auf dem Besucherparkplatz des Krankenhauses am Barloer Weg. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)
