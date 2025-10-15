Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Harmate;

Unfallzeit: zwischen 13.10.2025, 09.00 Uhr und 14.10.,2025, 11.00 Uhr;

Einen grauen KIA beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Wüllen. Das Auto stand zwischen Montag- und Dienstagmorgen auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand der Straße Harmate in Richtung Andreasstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Fahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell