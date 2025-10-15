PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Harmate;

Unfallzeit: zwischen 13.10.2025, 09.00 Uhr und 14.10.,2025, 11.00 Uhr;

Einen grauen KIA beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus-Wüllen. Das Auto stand zwischen Montag- und Dienstagmorgen auf einem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand der Straße Harmate in Richtung Andreasstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Fahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 10:40

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt: Barloer Weg; Unfallzeit: 14.10.2025, zwischen 09.35 Uhr und 10.00 Uhr; Einen grauen Nissan Townstar beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen in Bocholt. Der Wagen stand auf dem Besucherparkplatz des Krankenhauses am Barloer Weg. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der linken Seite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:39

    POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnung

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Ostmauer; Tatzeit: 14.10.2025, zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr; In eine Wohnung eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Ostmauer in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr durch die Wohnungstür gewaltsam Zutritt zum Innern. Dort entwendeten sie Bargeld und Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren