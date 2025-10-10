Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbeutel aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Nacht zu Donnerstag an einem Pkw im Fischbacher Weg zu schaffen gemacht und einen Geldbeutel gestohlen. Der graue Peugeot war von der Fahrerin am Mittwoch gegen 23:30 Uhr, in der Straße abgestellt worden. Als die 32-Jährige am Donnerstag, gegen 8:30 Uhr, zu ihrem Wagen zurückkehrte stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel samt Inhalt fehlte. Wie die Täter in das Auto gelangten und ob es unverschlossen war, ist bisher unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |elz

