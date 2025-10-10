Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit endet in Schlägerei

Kaiserslautern (ots)

Vor einem Einkaufszentrum im Fackelrondell kam es am frühen Donnerstagnachmittag zu einer Schlägerei. Wie einer der Beteiligten bei der Polizei zu Protokoll gab, sprach der 47-Jährige gegen 13:15 Uhr einen anderen, ihm bekannten Mann an, weil dieser ihm Geld schuldete. Ein anschließendes Streitgespräch endete in einer handfesten Auseinandersetzung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise zu beteiligten Personen, werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa

